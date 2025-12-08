Wykres dnia: OIL.WTI (08.12.2025)

Ceny ropy WTI ustabilizowały się w okolicach 60–61 USD za baryłkę. Rynek stara się zrównoważyć wznowione zakupy przecenionej rosyjskiej ropy przez Indie z obawami o globalną nadpodaż. Indie ponownie kupują surowiec przez pośredników z głębszym rabatem rzędu 5 USD na baryłce, a prezydent Putin zadeklarował „nieprzerwane dostawy paliw” w ramach rozszerzonej współpracy gospodarczej. Odnowione handlowe partnerstwo Indie–Rosja zapewnia stabilny popyt na rosyjskie baryłki w czasie, gdy OPEC+ i producenci spoza kartelu — tacy jak USA, Brazylia czy Gujana — zwiększają wydobycie. Jednocześnie ukraińskie ataki na rosyjną infrastrukturę energetyczną — w tym uderzenia w rafinerie, porty oraz czarnomorski terminal eksportowy CPC — wywierają presję wzrostową na ceny fizycznej ropy i mocno podbijają stawki ubezpieczeń dla żeglugi po Morzu Czarnym, w niektórych przypadkach o ponad 200–250%. Zakłócenia te ograniczają regionalną podaż i zniechęcają armatorów, choć szerszy rynek ropy pozostaje spokojniejszy. Wobec powyższych wydarzeń notowania ropy nadal pozostają w miarę stabilnym przedziale lekko powyżej 60 USD za baryłkę.

