Podsumowanie dnia: Wall Street kończy tydzień spokonym wzrostem 🗽Kryptowaluty tracą

- Ostatnia sesja w tygodniu przynosi ostrożne wzrosty na Wall Street, gdzie kontrakty na S&P 500 (US500) i Nasdaq 100 (US100) notują odpowiednio 0,2% i 0,4% wzrost. Zyskują akcje Micron, Adobe (spółka przedstawi wyniki finansowe we środę, w przyszłym tygodniu) i Salesforce; traci Netflix i General Electric. Dolar amerykański notowany jest mniej więcej płasko. Mimo pozytywnych nastrojów na Wall Street, kryptowaluty spadają; Bitcoin cofa się o ponad 3% w okolice 88 tys. USD a większe kryptowaluty jak Polkadot tracą w okolicach 8 do 10%.
- Pozytywny dla rynków okazał się raport o danych PCE, gdzie oczekiwania inflacyjne okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, podczas gdy konsumpcja i dochody przeważnie wypadły zgodnie z prognozą rynków. Optymistyczny wydźwięk mają też dla Wall Street wstępne dane Uniwersytetu Michigan za grudzień, które wskazały poprawę nastrojów konsumentów, przy jednoczesnym spadku oczekiwań inflacyjnych zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 5-letnim. Tak ułożone dane pozwalają wierzyć w realną obniżkę stóp w grudniu i 'niższe ryzyko' gołębiej polityki w roku 2026, która potencjalnie wesprze ryzykowne aktywa, wywierając presję na rentowności i dolara. Oto jak wypadły dzisiejsze dane z USA:
- US PCE Price Index r/r: 2,8% (prognoza 2,8%, poprzednio 2,7%)
- m/m: 0,3% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,3%)
- US Core PCE Price Index r/r: 2,8% (prognoza 2,8%, poprzednio 2,9%)
- m/m: 0,2% (prognoza 0,2%, poprzednio 0,2%)
- Konsumpcja realna: m/m: 0,0% (prognoza 0,1%, poprzednio 0,4%)
- Wydatki konsumentów: m/m: 0,3% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,6%)
- Dochody prywatne: m/m: 0,4% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%)
- University of Michigan, natroje (wstępny, grudzień): 53,3 (prognoza 52, poprzednio 51,0)
- University of Michigan, oczekiwania (wstępny): 55 (prognoza 52,7, poprzednio 51,0)
- University of Michigan, ocena sytuacji bieżącej (wstępny): 50,7 (prognoza 52,1, poprzednio 51,1)
- University of Michigan 5-letnie oczekiwania inflacyjne (wstępne): 3,2% (prognoza 3,4%, poprzednio 3,4%)
- University of Michigan 1-roczne oczekiwania inflacyjne (wstępne): 4,1% (prognoza 4,5%, poprzednio 4,5%)
- Akcje CoreWeave (CRWV.US, jednej z najbardziej 'poobijanych spółek technologicznych) w ciągu 5 ostatnich dni wzrosły już o ponad 20% co potwierdza, że obawy o przeszacowane inwestycje w infrastrukturę AI poważnie osłabły. Analitycy Roth Capital Partners rozpoczęli pokrycie spółki zajmującej się wynajmowanie GPU dla centrów danych, z rekomendacją kupuj i ceną docelową 110 USD za akcję, implikując potencjalny 25% wzrost z obecnego poziomu.
- Na rynku towarów wzrosty przyciągają kontrakty na gaz ziemny (NATGAS), które rosną ponad 5% oraz kakao, które również wspina się niemal 4%. Ropa notuje niewielki wzrost o niespełna 0,7%.
- Spotkanie wicepremiera Chin He Lifenga z sekretarzem skarbu USA, Scottem Bessentem prawdopodobnie przebiegło pomyślnie; strona chińska przekazała pozytywny komentarz w sprawie, mówiąc o rozszerzeniu zakresu współpracy z Amerykanami
- Ogłoszona nowa strategia Pentagonu zakłada przejęcie przez Europę większości nakładów na obronność NATO do 2027 roku oraz ograniczenie ryzyka wojny o Tajwan. Amerykański sektor obronny nieznacznie traci; cofają się m.in. walory RTX, największej spółki obronnej w USA. W przyszłym tygodniu wyniki przedstawi producent dronów, AeroVironment.
(podsumowanie w toku)
Źródło: xStation5
