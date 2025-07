Poranna odprawa (01.07.2025)

Jak donosi agencja Financial Times, amerykańscy urzędnicy pracujący nad sprawą zmian celnych podobno dążą do zawarcia bardziej oszczędnych umów handlowych przed terminem 9 lipca. Bardziej okrojone i węższe umowy handlowe stanowią wyraźny kontrast w stosunku do zakładanych 90 umów w 90 dni, do których dążyli.