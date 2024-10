Podsumowanie dnia: Bitcoin testuje 68000 USD, a złoto historyczne szczyty

Mocne cofnięcie było widać również na rynku gazu. NATGAS tracił ponad 2% i spadł poniżej poziomu 2,4 USD/MMBTU, na dzień przed rolowaniem, co jest związane z wysokimi temperaturami wskazującymi na niskie zużycie gazu na starcie sezonu grzewczego

Inflacja w Wielkiej Brytanii wypadła wyraźnie poniżej oczekiwań i poniżej celu inflacyjnego. Inflacja za wrzesień wyniosła 1,7% r/r, przy poprzednim poziomie 2,2% r/r. Inflacja bazowa pozostaje wysoka, ale spadła do 3,2% r/r.

Funt tracił dzisiaj do dolara amerykańskiego ponad 0,5%. Para GBPUSD przetestowała poziom 1,30.

