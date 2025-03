Podsumowanie dnia - Częściowe zawieszenie broni nie poprawia nastrojów na Wall Street

W momencie publikacji US500 zyskuje 0,05% do 5810 punktów, US100 jest notowany 0,30% wyżej do poziomu 20400 punktów, a US2000 traci 0,30% do 2113 punktów. spadki odbywają się przy jednoczesnym osłabieniu dolara. Indeks USDIDX traci 0,20%, a EURUSD zyskuje 0,03%.