Podsumowanie dnia: Dalsze odbicie na Wall Street; SILVER na fali 3% wzrostów

- Środowa sesja na międzynarodowych rynkach finansowych przyniosła dalszą poprawę sentymentów na Wall Street, pokaźne wzrosty wycen metali szlachetnych oraz odbicie na kryptowalutach.
- W chwili obecnej US100 dodaje 1% i napędzany jest przed odbijające akcje Nvidii oraz innych spółek z sektora półprzewodników oraz sztucznej inteligencji. Korektę spadkową odnotowuje natomiast Alphabet.
- CD Projekt znacznie przekroczył oczekiwania rynku w III kwartale 2025 roku, raportując zysk netto na poziomie 193,5 mln zł wobec prognozy 159 mln zł, czyli o prawie 22% wyżej, oraz przychody sięgające 349,1 mln zł zamiast oczekiwanych 325 mln zł. Wynik EBIT na poziomie 194,6 mln zł wobec 168 mln zł prognozy potwierdza solidną rentowność operacyjną spółki i sugeruje, że dynamika biznesu oraz kontrola kosztów przekroczyły wcześniejsze założenia analityków.
- Dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA pokazują spadek 3 tydzień z rzędu. Rynek został zaskoczony spadkiem, oczekiwano niewielkiego wzrostu. Odczyty zamówień stabilizują się w ciągu ostatnich miesięcy w przedziale wzrostu/spadku o ok.3%. Wzrost zamówień okazał się zgodny z oczekiwaniami, jednak jest to wyraźny spadek wobec poprzednich 2 odczytów.
- Premier Wielkiej Brytanii przedstawiła główne założenia swojego budżetu, a reakcja rynku była umiarkowanie pozytywna. Po początkowym spadku, rynek obligacji przyjął z zadowoleniem informację o większej niż oczekiwano przestrzeni fiskalnej dla Wielkiej Brytanii, rentowności obligacji spadły, a funt osiągnął najwyższy poziom w ciągu dnia w stosunku do dolara amerykańskiego.
- Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) zgodnie z oczekiwaniami obniżył oficjalną stopę gotówkową (OCR) o 25 pb do 2,25%, tym samym wykonując prawdopodobnie ostatni krok w cyklu luzowania rozpoczętym w 2024 r.
- Rynek srebra stanął się na krawędzi okresowego problemu strukturalnego, bowiem chińskie rezerwy metalu spadły do najniższego poziomu od dekady, a jednocześnie eksport srebra z Chin do Londynu osiągnął rekordowe 660 ton w październiku, co dodatkowo zaostrzyło sytuację na i tak już napiętym rynku. SILVER rośnie dzisiaj o blisko 3%.
- Zmiana zapasów gazu naturalnego w USA w ujęciu tygodniowym wyniosła -11B; prognozowano -5B; poprzednio było to -14B. Zapasy gazu ziemnego w USA spadają nieco szybciej niż oczekiwano, niemniej dzisiejszy odczyt nie zmienia fundamentalnego tła tego rynku, który mimo trwającego sezonu grzewczego znajduje się w nadpodaży na tle 5-letniej średniej.
- W tym samym czasie zapasy ropy naftowej urosły więcej niż oczekiwano, co podbija dotychczasową nadpodaż tego surowca na rynku.
- Bitcoin wraca powyżej 90 000 USD po serii spadków, które ostatnio zepchnęły kryptowalutę na najniższe poziomy od kwietnia tego roku.
- Na rynku FX najlepiej radzą sobie dzisiaj waluty Antypodów; z drugiej strony słabo radzą sobie przysłowiowe bezpieczne przystanie, takie jak dolar amerykański oraz jen japoński.
