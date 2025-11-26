PILNE: Zapas Ropy w USA powyżej prognoz. Cena ropy WTI lekko spada

16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
- Zapasy ropy naftowej wzrosły o 2,774 mln baryłek wobec oczekiwań wzrostu o 0,055 mln baryłek.
- Zapasy destylatów wzrosły o 1,147 mln baryłek wobec oczekiwań wzrostu o 0,556 mln baryłek.
- Zapasy benzyny wzrosły o 2,513 mln baryłek wobec oczekiwań wzrostu o 0,745 mln baryłek.
- Wykorzystanie mocy rafinerii wzrosło o 2,3% wobec oczekiwanych 0,8%. Poprzednio wynosiło 0,6%.
- Produkcja ropy naftowej wyniosła 13,814 mln baryłek dziennie wobec wcześniejszych 13,834 mln baryłek dziennie.
Tak znaczące wzrosty zapasów mogą przyczynić się do presji na spadek cen ropy i paliw w krótkim terminie, zwłaszcza jeśli produkcja utrzyma się na wysokim poziomie, a popyt pozostanie słaby.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.