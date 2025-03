Podsumowanie dnia: Dane makroekonomiczne pogłębiają wyprzedaż w USA, dolar i krypto w odwrocie (28.03.2025)

Rentowności obligacji skarbowych znacząco spadły – amerykańskie 10-latki tracą 10 punktów bazowych do 4,26%, wraz ze wzrostem awersji do ryzyka.

CoreWeave zadebiutowało na Nasdaq pod symbolem CRWV. Akcje spółki straciły 5,8% po tym, jak firma zebrała tylko 1,5 miliarda dolarów w IPO – znacznie mniej niż pierwotnie planowane 4 miliardy. Wspierany przez Nvidię dostawca chmury AI stoi przed zobowiązaniami dłużnymi wynoszącymi 7,5 miliarda dolarów do końca przyszłego roku.

Akcje Lululemon spadły o 15% po ostrzeżeniu CEO Calvina McDonalda, że „konsumenci wydają mniej z powodu rosnących obaw o inflację i gospodarkę”, co odzwierciedla podobne sygnały od innych detalistów.

Ekonomiści obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego USA na 2025 rok do 2%, wskazując na „słabsze wydatki konsumenckie i ograniczone inwestycje kapitałowe w obliczu rosnącej niepewności wynikającej z ciągle zmieniającej się polityki handlowej” – wynika z najnowszego badania Bloomberga.

Według Bank of America, fundusze akcji amerykańskich odnotowały największy tygodniowy odpływ kapitału w tym roku, podczas gdy europejskie akcje nadal przyciągały inwestorów mimo ogólnej niepewności rynkowej.

Ceny ropy spadły – WTI traci 0,8% do 69,33 USD za baryłkę w obliczu obaw, że rozszerzająca się polityka celna Trumpa zmniejszy popyt na energię. Mimo to ropa wciąż jest na dobrej drodze do trzeciego z rzędu tygodniowego wzrostu.