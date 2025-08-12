Gołębie komentarze Mirana, nowego gubernatora Fed i ataki Trumpa na Powella

Stephen Miran (nominowany przez Trumpa do Rezerwy Federalnej)
- Zadowolony z bieżących danych BLS dotyczących inflacji, nazywając je „dobrze się zachowującymi”.
- Argumentuje, że nie ma dowodów na inflację spowodowaną taryfami celnymi; bazowe pozycje CPI, takie jak ceny samochodów i biletów lotniczych, pozostają nienaruszone.
- Postrzega inflację czynszów częściowo jako rezultat nielegalnej imigracji; oczekuje dezinflacji w sektorze usług, jeśli polityka ulegnie zmianie.
- Podkreśla znaczenie niezależności Fed, ale popiera dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.
- Znany z tego, że preferuje słabszego dolara i luźniejszą politykę monetarną.
Donald Trump
- Nasila publiczną krytykę w stosunku do szefa Fed Jerome'a Powella, domagając się agresywnych obniżek stóp procentowych.
- Podnosi kwestię pozwów sądowych dotyczących zarządzania budynkami Fed.
- Twierdzi, że „zawsze spóźniony” Powell zbyt wolno obniża stopy procentowe; opowiada się za szybszymi i głębszymi obniżkami stóp.
Barkin (prezes Fed z Richmond)
- Ostrzega, że ryzyko inflacji pozostaje nierozwiązane, a rynek pracy i wydatki konsumenckie są nadal niepewne.
- Podkreśla znużenie konsumentów wyższymi cenami; ostrzega, że spadek wydatków może zagrozić gospodarce.
- Sugeruje, że Fed powinien zachować ostrożność i opierać się na danych.
Najnowsze wypowiedzi Mirana i Trumpa wzmacniają możliwą gołębią zmianę w narracji polityki monetarnej w USA. Z drugiej strony, ostrożność Barkina sygnalizuje, że Fed nie spieszy się z obniżaniem stóp procentowych, podczas gdy nominacja Mirana wprowadza głos faworyzujący wyraźne luzowanie polityki monetarnej oraz słabszego dolara. Głośna presja Trumpa na Fed w sprawie niższych stóp procentowych potęguje oczekiwania, że warunki monetarne wkrótce ulegną rozluźnieniu. Wypowiedzi bankierów oraz polityków wskazują na zwiększoną presję spadkową na dolara amerykańskiego, zwłaszcza że rynek przewiduje możliwe obniżki ze strony Fed podczas wrześniowego posiedzenia.
EURUSD odbija podczas dzisiejszej sesji i wzrosty motywowane są mieszanym odczytem CPI oraz wypowiedziami ze strony Mirana oraz Trumpa, który ponownie zaczął atakować szefa Fed. Źródło: xStation5
