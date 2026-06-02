Odpowiadając na pytanie w tytule, poza tym, że okresy te charakteryzowały się występowaniem krachów giełdowych i/lub kryzysów finansowych, jednym z bardzo istotnych, a mało dyskutowanych zjawisk, była dodatnia (netto) emisja akcji na rynku w USA.

Korelacja nie oznacza przyczynowości, i tak w dużej mierze jest i tym razem, jednak korelacja ta nadal pozostaje istotna, zwłaszcza w kontekście wydatków CAPEX spółek technologicznych.

Główne indeksy giełdowe są obecnie skumulowane w stopniu bezprecedensowym. S&P500 to już w ponad 35% 10 czołowych spółek technologicznych, a w NASDAQ100 jest to już ponad 60% całego indeksu. Inwestując in te indeksy, nie uzyskujemy już ekspozycji na szeroki rynek czy gospodarkę, lecz na technologie i AI. Co ma to wspólnego z podażą netto akcji i czemu jest to problem?

Google podjęło decyzję o sprzedaży 80 miliardów dolarów udziałów w celu dalszego finansowania swoich nakładów inwestycyjnych. Wskazuje to na kilka jasnych trendów.

W danych widać już, że spółki technologiczne, znane ze swoich ogromnych wolnych przepływów pieniężnych, wyczerpały już nie tylko bufor operacyjnych wpływów gotówkowych, ale też przeszły do finansowania się długiem. Wzrost kosztów kapitału oraz stale podnoszone nakłady inwestycyjne wskazują, że na rynku długu również zaczyna kończyć się płynność, a sam dług zaczyna ciążyć nawet największym spółkom.

To jest problem sam w sobie. Jednak największym zagrożeniem dla wzrostów czy nawet obecnych wycen staje się obecnie brak skupu akcji własnych – jeśli nie ma wolnych przepływów, to można założyć, że nie ma też skupu, co również widać już w danych. Warto pamiętać, że jednym z głównych kupujących amerykańskie akcje są amerykańskie spółki, które wynagradzają w ten sposób swoich inwestorów.

Samo Google ma wydać w tym roku ok. 190 miliardów USD na CAPEX. Spółki potrzebują pieniędzy, a ich pozyskanie staje się coraz droższe. Spółki Hyperscale mają jeszcze dużo inwestycji do zrealizowania, jeśli ich wizja przemysłu AI ma zbliżyć się do rzeczywistości. Co stanie się, jeśli coraz więcej, coraz większych spółek ograniczy skup akcji przy jednoczesnej emisji? Odpowiedź kryje się w tytule artykułu.

Akcje to towar jak każdy inny. Kiedy rośnie podaż, a popyt pozostaje bez zmian, to cena spada, a ceny jeszcze nigdy nie były tak wysokie i mają ogromną przestrzeń do spadków. Nie należy jednak oczekiwać rychłego krachu. Zjawiska, które opisuję, będą potrzebować przynajmniej kilku miesięcy jeśli nie kwartałów, żeby miały szansę się zrealizować.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB