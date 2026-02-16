Podsumowanie Dnia: Dzień bez emocji na rynkach

-
Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się w pozytywnych nastrojach. Indeks blue chipów zyskał 0,14%, szeroki rynek wzrósł o 0,3%, natomiast indeks małych spółek sWIG80 zamknął dzień na 0,2% plusie. Najlepiej radziły sobie średnie spółki, a indeks mWIG40 wzrósł o blisko 1%.
Dziś sesja na Wall Street nie odbyła się z powodu święta federalnego. Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy zamknęły się na symbolicznych plusach. Wyjątkiem były kontrakty na US100 (Nasdaq 100), które spadły o 0,2%.
Na Starym Kontynencie sesja przebiegała w mieszanych nastrojach, niemniej większość parkietów zakończyła dzień na plusie. Wyjątkiem pozostał niemiecki DAX, który stracił 0,4%. Natomiast brytyjski FTSE 100 zyskał niemal 0,3%, francuski CAC 40, niecałe 0,1%, a hiszpański IBEX 35 wzrósł o 1%.
Na rynku walutowym obserwuje się znaczące umocnienie dolara wobec innych głównych światowych walut. Największy wzrost notuje para USD/JPY, która znajduje się na poziomie około 154,5.
Rynek metali szlachetnych, ze względu na umocnienie dolara, znajduje się pod niewielką presją. Złoto traci około 0,7% i spadło poniżej 5000 USD za uncję, natomiast srebro traci około 0,3% i testuje poziom 76,5 USD za uncję.
Na rynku ropy obserwuje się odbicie. Ropa Brent zyskuje około 1,6% i znajduje się nieco poniżej 69 USD za baryłkę, natomiast ropa WTI rośnie blisko 1,7% i testuje poziom 64 USD.
Kontrakty na gaz ziemny Henry (NATGAS) znajdują się pod silną presją i tracą około 4%.
Na rynku kryptowalut panują mieszane nastroje i selektywna presja. Bitcoin traci około 1,5% i spadł poniżej 68 000 USD, natomiast Ethereum oscyluje wokół 1980 USD.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.