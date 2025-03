Podsumowanie dnia: Euro zyskuje 1%; Wall Street odbija po komunikatach ws. Ukrainy

Amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły wtorkowy handel od spadków, ale ich skala została już w dużej mierze wymazana po tym jak Departament Stanu oraz Prezydent Ukrainy poinformowali o propozycji wstrzymania walk i umowie dotyczącej metali ziem rzadkich.

US100 dodaje obecnie 1,3%, US500 zyskuje 0,21%, a US2000 dodaje 0,9%. Indeks VIX wymazuje ponad 5% wzrosty i obecnie traci 2,7%.

Apple (AAPL.US) jest liderem strat wśród spółek Mag7, obecnie spadając o 2,6%, ponieważ akcje są pod presją zarówno ze względu na obawy regulacyjne, jak i opóźnienia we wdrażaniu Apple Intelligence AI.

Na kasowym rynku europejskim kolejny dzień dominuje czerwień. Najgorszy sentyment widać na szwajcarskim indeksie SMI, który spadł dziś o prawie 2,5%. Niemiecki DAX spadł o ok. -1,3%, francuski CAC40 stracił -1,3%, a brytyjski FTSE 100 zanotował przecenę o ok. -1,2%. Co ciekawe polski rynek w tym otoczeniu okazał się relatywnie bardziej odporny. Spadki na indeksie WIG20 wyniosły jedynie -0,2%, choć początek sesji na warszawskim parkiecie rozpoczął się wzrostami.

Na rynku forex EURUSD przedłuża wzrosty o 1%, polski złoty umacnia się w stosunku do dolara 0,9%, a USDCAD zwyżkuje 0,14%. Najsilniejszą walutą G10 jest za to korona szwedzka, która umacnia się 1,45% względem USD.

Donald Trump polecił sekretarzowi handlu nałożenie dodatkowych ceł w wysokości 25% do 50% na całą stal i aluminium importowane do Stanów Zjednoczonych z Kanady. Dolar zyskuje po tym komunikacie. Zmiany wejdą w życie od jutra. Co więcej, Trump dodał, że znacznie wzrosną cła na samochody sprowadzane do USA od 2 kwietnia, jeśli inne cła nie zostaną obniżone przez Kanadę.

Dane JOLTS pokazały, że w styczniu nowe miejsca pracy wyniosły w sumie 7,74 mln wobec oczekiwań na poziomie 7,63 mln.

Bardzo dobrą sesję mają za sobą metale szlachetne. Złoto dodało w ujęciu intraday blisko 1,15%, podczas gdy ceny srebra wzrosły o 2,7%.

Kontrakty na ropę brent i WTI dodają kolejno 0,52% oraz 0,45%, tracą natomiast kontrakty na NATGAS (-0,4%).

Główne kryptowaluty odbijają. Bitcoin wraca powyżej 80 tys. (+4,7% do 83 tys.), Ethereum odbija 4,5% do 1950. Zyskuje również Dogecoin (+7,5%), Solana (+6,6%), Ripple (+6,4%) czy Chainlink (+6%).