Podsumowanie dnia - Fatalny powrót inwestorów na Wall Street

Dane dotyczące indeksu ISM dla przemysłu za sierpień pokazują odbicie mniejsze od oczekiwań do poziomu 47,2. Kluczowe jest to, że odbicie jest związane z większym subindeksem cenowym rosnącym do 52 punktów. Subindeks nowych zamówień spada do 44,6 punktów - najniżej od maja 2023 roku