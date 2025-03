Podsumowanie dnia - Fed wspiera ożywienie na Wall Street

Indeksy giełdowe z Wall Street redukują wczorajsze spadki, co wspierane jest również przez minimalnie gołębie oświadczenie ze strony Fed. US500 rośnie 1,2%, a US100 rośnie o 1,5%

Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, ale wyraźnie obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego do 1,7% z poziomu 2,1% na bieżący rok. Podniosła też prognozowaną stopę bezrobocia do 4,4%. Podniesiono prognozy inflacyjne, ale cel ma być dalej osiągnięty w 2027 roku

Fed nie zmienia prognoz dla obniżek w tym roku, wskazując, że obniży dwukrotnie. Jednocześnie jednak wskazuje na dużą niepewność co do przyszłości

Fed zdecyduje się na zmniejszenie tempa redukcji bilansu od początku kwietnia. Fed decyduje się na zmniejszenie tempa redukcji obligacji rządowych do 5 mld USD miesięcznie z poziomu 25 mld USD miesięcznie

Decyzja została odebrana lekko gołębio, pomimo braku zmian w perspektywach dla stóp procentowych. EURUSD wzrósł ponownie powyżej 1,0900. Jednocześnie jednak Powell próbował zneutralizować wydźwięk decyzji i wskazywał na możliwe problemy z dotarciem inflacji do celu, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą inflacji

Inflacja CPI w strefie euro za luty zrewidowana została w dół do 2,3% r/r z poziomu 2,4% r/r. Inflacja w styczniu wypadła na poziomie 2,5%. Na europejskim rynku akcji słabo wyglądał dziś sektor obronny, gdzie prawie 5% zniżkowały walory niemieckiego Rheinmetallu

Choć początkowa reakcja na jenie była negatywna, jen zyskuje w stosunku do dolara na koniec dnia

Zapasy ropy wg DOE wzrosły mocniej od oczekiwań na poziomie 1,74 mln przy oczekiwaniu 1,0 mln brk na dzień. Był to jednak mniejszy wzrost niż wskazywany przez API na poziomie 4,6 mln brk na dzień. Ropa zyskiwała dzisiaj na wartości 0,5%

Gaz ziemny zyskiwał dzisiaj po niewielkim rolowaniu, co jest związane z kolejnym obniżeniem temperatur w kluczowych rejonach grzewczych

