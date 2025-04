Podsumowanie dnia: Indeksy kontynuują wzrosty, rentowności amerykańskich obligacji spadają na fali oczekiwań luzowania polityki pieniężnej

Zamówienia na dobra trwałe w USA wzrosły o 9,2% w marcu w porównaniu do prognozy 2,1%, choć w dużej mierze napędzane były przez zamówienia środków transportu. Po wyłączeniu ich zamówienia podstawowe nie wykazały wzrostu (0,0% vs 0,3% oczekiwane).

Trump wycofuje krytykę Powella po niepokoju na rynku, stwierdzając, że nie ma "żadnego zamiaru" zwolnienia prezesa Fed, mimo wcześniejszych wezwań do jego zwolnienia po niechęci Powella do obniżenia stóp procentowych.

