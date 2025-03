Podsumowanie dnia: Indeksy w USA wychodzą na prostą, euro dalej aprecjonuje, ropa odbija (07.03.2025)

Dane NFP wypadły nieco poniżej oczekiwań (151 tys. nowych zatrudnionych vs. prognoza 160 tys.), jednak dość małe odchylenie od konsensusu (w przeciwieństwie do silnego spadku ADP) uspokoiło obawy o stagflację. Stopa bezrobocia wzrosła z 4% do 4,1%, a wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0,4% m/m (prognoza 0,5%) i 2,9% r/r (prognoza 3,4%).