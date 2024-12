Podsumowanie dnia - Inflacja napędza wzrosty na Wall Street

Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wzrosła do poziomu 2,7% r/r za listopad, zgodnie z oczekiwaniami z poziomu 2,6% r/r. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 3,3% r/r. Brak zaskoczenia powoduje, że amerykański rynek jest pewny obniżki stóp procentowych ze strony Fed w przyszłym tygodniu.

