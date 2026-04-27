Podsumowanie Dnia: Iran szuka rozejmu, a rynki czekają już na środę!

- Sesja na Wall Street przebiega w ostrożnych nastrojach. Główne amerykańskie indeksy poruszają się w pobliżu piątkowego zamknięcia, a na rynku wyraźnie brakuje impulsu, który mógłby nadać kierunek notowaniom.
- Rynki ewidentnie czekają na środę. Tego dnia poznamy wyniki czterech technologicznych gigantów zaliczanych do tzw. Magnificent Seven: Alphabetu, Microsoftu, Amazona oraz Apple.
- Również w środę zapadnie decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada ich utrzymanie na niezmienionym poziomie, jednak kluczowe będą komentarze Jerome’a Powella oraz sygnały dotyczące dalszego kierunku polityki monetarnej.
- Warto również przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu Departament Sprawiedliwości wycofał się z wcześniejszych działań dotyczących obecnego szefa Fed, co ograniczyło spekulacje wokół potencjalnych zmian na tym stanowisku i ewentualnej kandydatury Kevina Warsha.
- Iran zaproponował złagodzenie napięć w regionie poprzez ograniczenie presji wokół cieśniny Ormuz, jednego z kluczowych globalnych szlaków transportu ropy
- Według regionalnych źródeł propozycja przekazana za pośrednictwem Pakistanu zakłada zniesienie amerykańskiej blokady oraz częściową deeskalację działań militarnych
- Kluczowym elementem planu jest odsunięcie kwestii irańskiego programu nuklearnego na dalszy etap negocjacji, co sugeruje próbę rozdzielenia krótkoterminowego uspokojenia sytuacji od długoterminowego sporu strategicznego
- W tle Teheran prowadzi równoległe konsultacje z Rosją, traktując je jako element szerszej koordynacji w kontekście regionalnego konfliktu
- Równolegle irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi spotkał się w Petersburgu z Władimirem Putinem, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie osiągnęły swoich celów militarnych, co jego zdaniem otwiera przestrzeń do ponownych negocjacji
- Donald Trump odrzuca irańską propozycję w obecnej formie, wskazując na konieczność kompleksowego porozumienia obejmującego zarówno kwestię Ormuzu, jak i programu nuklearnego, przy jednoczesnym utrzymaniu presji na Teheran oraz sygnalizując gotowość do bezpośrednich rozmów
- W wyniku fiaska rozmów dyplomatycznych ropa Brent wzrosła do najwyższych poziomów od 13 kwietnia i przekroczyła 100 USD za baryłkę, co odzwierciedla narastającą premię za ryzyko geopolityczne związaną z sytuacją na Bliskim Wschodzie
- Na Starym Kontynencie również dominowały dziś negatywne nastroje, a większość europejskich indeksów zakończyła sesję na minusach. Brytyjski FTSE 100 spadł o ponad 0,5%, francuski CAC 40 o około 0,2%, niemiecki DAX o ponad 0,1%, natomiast hiszpański IBEX 35 zamknął dzień na niemal niezmienionym poziomie.
- Identycznie wygląda dzisiaj sesja na warszawskim parkiecie. Szeroki WIG stracił prawie 0,7%, WIG20 spadł 0,8%. Nieco lepiej poradziły sobie mniejsze indeksy. mWIG40 stracił “jedynie” 0,4%, a sWIG zamknął się finalnie symbolicznie pod kreską.
- Presja widoczna była również na rynku metali szlachetnych. Złoto traci około 0,9%, schodząc w okolice 4 700 USD za uncję, natomiast srebro zniżkuje o ponad 1,5%, testując poziom 75 USD za uncję.
- Podobny obraz widoczny był na rynku kryptowalut, gdzie główne aktywa cyfrowe również znalazły się pod presją. Bitcoin traci około 1,5% i spadł poniżej 77 000 USD, natomiast Ethereum zniżkuje blisko 2,5%, schodząc poniżej poziomu 2 300 USD.
Crypto news 📉 Bitcoin wraca do spadków?
Wall Street łapie zadyszkę 🚩Co pokazuje sezon wyników spółek z S&P 500?
Komentarz giełdowy: Skąd optymizm?
US Open: Tydzień trzech sił. Iran, AI i decyzja Fed testują rynki!
