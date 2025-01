Podsumowanie dnia - Jastrzębie minutki Fed. Bitcoin traci 3% i testuje 93 tys. USD

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Oczekiwania członków Fed wskazują, że wzrost gospodarczy może spowolnić, ale sytuacja na rynku pracy pozostanie solidna, a inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% celu

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Jednocześnie w protokole czytamy, że wobec niepewnej sytuacji politycznej, odpowiednie będzie wstrzymanie się z decyzjami na jakiś czas, by obserwować, jak gospodarka reaguje na wydarzenia związane z polityką celną i imigracją

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do zaledwie 201 tys. przy oczekiwaniu wzrostu do 217 tys. z poziomu 211 tys. Raport pokazuje wciąż bardzo mocny rynek pracy. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich oscylują dziś wokół 4.7%,

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Ropa WTI testowała poziom 75 USD, a obecnie zbliża się do 73 USD za baryłkę. Spadki rozpędziły też komentarze Sekretarza Stanu USA, Blinkena, który przekazał, że finalne porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie jest osiągalne, a rozmowy idą w dobrym kierunku

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Gaz zyskiwał dzisiaj ponad 4% ze względu na zużycie gazu ponad średnie poziomy i niską produkcję, co wywołane jest bardzo niskimi temperaturami

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%

Komentarze CEO Nvidia, Jensena Huanga wskazały, że komputery kwantowe pojawią się na rynku w horyzoncie ok. 20 lat, co spowodowało wyprzedaż akcji spółek z sektora obliczeń kwantowych. Walory IONQ i Rigetti Computing tracą ponad 40%