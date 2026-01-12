Podsumowanie Dnia: Konflikt z Fed nie powstrzymuje Wall Street

Dzisiejszy tydzień rozpoczyna sezon wynikowy w USA.

Sesja na warszawskim parkiecie przebiegała spokojnie, w pozytywnej atmosferze. Szeroki rynek urósł o 0,4%, a indeks WIG20 o 0,5%. Gorzej radziły sobie indeksy średnich i małych spółek. mWIG40 wzrósł zaledwie o 0,1%, a sWIG80 o 0,3%.

Po początkowych negatywnych emocjach i nerwowych reakcjach związanych z zawirowaniami wokół szefa Fed, Wall Street stara się przejść do porządku dziennego. Indeksom udało się odrobić straty. S&P 500 rośnie o około 0,1%, Nasdaq o 0,4%, natomiast Dow Jones oscyluje wokół poziomu poprzedniego zamknięcia.

Europejskie parkiety zamknęły się w większości na zielono. Niemiecki DAX wzrósł o 0,5%, brytyjski FTSE 100 o ponad 0,1%, podobnie jak hiszpański IBEX 35, a holenderski AEX urósł o ponad 0,5%. Francuski CAC 40 zakończył sesję na symbolicznym minusie.

Głównym wydarzeniem dnia jest otwarcie nowego frontu konfliktu między szefem Fed Jerome’em Powellem a amerykańską administracją. Departament Sprawiedliwości wszczął wobec niego śledztwo dotyczące kosztownego projektu renowacji budynków Fed.

Na rynku walutowym dolar zdecydowanie osłabił się wobec innych walut na wskutek zawirowań politycznych. EUR/USD rośnie o około 0,3%, a GBP/USD o blisko 0,5%.

Na rynku metali szlachetnych kontynuowana jest fala wzrostów. Złoto rośnie dzisiaj o ponad 2% i przebija poziom 4600 USD za uncję. Srebro zyskuje jeszcze bardziej, bo ponad 6,5%, osiągając 85 USD za uncję. Pallad zyskuje ponad 2%, kosztując około 1800 USD za uncję, natomiast platyna rośnie o ponad 3% i testuje poziom 2340 USD.

Na rynku kryptowalut widoczny jest pozytywny sentyment. Bitcoin rośnie o około 1,5% i zbliża się do poziomu 92 000 USD, natomiast Ethereum zyskuje jedynie 0,1% i znajduje się na poziomie 3100 USD.

Na rynku surowcowym najlepiej radzą sobie kontrakty na gaz ziemny, które rosną o ponad 8%. Ropa Brent zyskuje 0,8%, a WTI 0,7%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.