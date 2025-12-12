Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie

- Piątkowa sesja okazała się nie sprzyjać ryzyku i spółom technologicznym. Rozczarowujące wyniki Oracle i Broadcom zachwiały zaufaniem inwestorów. Kontrakty US100 spadły o ok. 2%, spadki na US500 oraz US2000 ograniczają się do 1%. Lepiej radzi siebie Dow, którego kontrakty spadają o niecałe 0,5%.
- Broadcom opublikował swoje wyniki, w których przebił oczekiwania inwestorów odnośnie do przychodów i zysków, jednak rozczarował prognozami sprzedaży w branży AI, co znacznie przeceniło spółkę.
- Oracle traci we wyniku wiadomości o opóźnieniach w budowie centrów danych OpenAI, inwestorzy wciąż dyskontują też ostanie wyniki
- Donald Trump podpisał ustawę o zakazie regulacji stanowych AI.
- Administracja prezydenta głośno rozważa również redukcje regulacji i podatków w branży zajmującej się konopiami oraz hazardem.
- Członek FED, Goolsbee, w swoim wystąpieniu nadaje nowy ton swojemu głosowaniu z Grudnia. Twierdzi on, że „widzi więcej obniżek niż reszta komitetu” a jego głos nie był „jastrzębi”
- Słabe wyniki amerykańskich spółek oraz słabe dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii wywierają presję również na Europejskie indeksy. Francuski CAC40 traci 0,2%, DAX w dół o 0,3%, FTSE100 spada o 0,5%. Wyjątkiem jest WIG20, który rośnie o ok. 0,5%.
- Mieszane dane ekonomiczne z Europy Zachodniej. Inflacja CPI rośnie w Hiszpanii, maleje we Francji oraz Niemczech. Brytyjskie PKB ponownie kurczy się ujęciu miesięcznym.
- Coraz częstsze stają się incydenty dotyczące tankowców. Po zapłonie tankowca w Rumuni kilkia tygodni temu, oraz szeregu uderzeń na tankowce na Morzu Czarnym, napięcie podnosi USA, które siłą przechwyciło tankowiec u wybrzeży Wenezueli oraz Rosja, która uderzyła w Turecki tankowiec u wybrzeża Ukrainy.
- Korektę można obserwować na metalach przemysłowych. Miedź oraz Cynk tracą ponad 2%, Aluminium traci prawie 1%, niewielkie wzrosty na Nykielu.
- Mieszany nastrój na ryku metali szlachetnych. Duże wzrosty platyny o ponad 2%. Złoto utrzymuje cenę. Znaczna przecena na srebrze, o 3%.
- Na rynku walutowym traci Funt. Złe dane gospodarcze wywierają presje na BoE by ten obniżał stopy mimo inflacji. Traci również Jen. Liderem spadków jest jednak Forint, który traci do Euro i dolara ponad 0,5%.
- Negatywny sentyment na rynku technologiczny udziela się krypto. Większość tokenów traci. Bitcoin w dół o 2%, utrzymuje się na granicy 90 tyś. Dolarów. Gorzej radzi sobie Ethereum, które traci ponad 4% i zatrzymuje się na poziomie 3090 punktów.
