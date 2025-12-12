US OPEN: Wyceny pod presją prognoz AI, w tle fala deregulacji

- Lululemon wzrasta dzięki potencjalnej zmianie strategii
- Górnicy złota korzystają z wyższych cen metali szlachetnych
- Broadcom rozczarowuje prognozami sprzedaży związanymi z AI
- Trump blokuje regulacje AI na poziomie stanowym
- Obietnica złagodzenia regulacji podnosi ceny akcji firm związanych z konopiami
Na początku piątkowej sesji w USA, obserwować można przedłużenie się nerwowego sentymentu z wczoraj. W Czwartek główne indeksy Wall Street spadały nawet, ponad 1% jednak do końca sesji kupującym udało się utrzymać inicjatywę. Sesja otwiera się spadkami cen kontraktów US 100 o prawie 1%. Rynek może ponownie może próbować dyskontować trwałość hossy AI oraz czy obniżki oczekiwane przez FED są miarodajne do kondycji gospodarki.
Swoje wystąpienie będzie miał dziś Austan Goolsbee, członek FOMC znany ze swojego zachowawczego podejścia do obniżania stóp. Rynki będą mogły oczekiwać wglądu w punkt widzenia jastrzębiej strony FOMC.
Donald Trump podpisał dekret zakazujący pojedynczym stanom wprowadzania lokalnych regulacji dotyczących AI. Sekretarz handlu ma 90 dni na ewaluacje dotychczasowych praw na poziomie stanowym, które stałyby w sprzeczności z nowym dokumentem napisanym w ścisłej współpracy z przedstawicielami Google, Nvidia, OpenAI oraz Apple.
US100 (D1)
Źródło: xStation5
Na wykresie możemy obserwować formacje, która potencjalnie może okazać się rozbudowanym RGR. Dla kupujących kluczowym zadaniem będzie obrona poziomów FIBO 23,6 oraz FIBO 50 co pozwoli zanegować scenariusz realizacji. Wsparciem dla popytu będą nie tylko poziomy FIBO, ale również średnia EMA100. Co potencjalnie istotne, można zaobserwować również nagle zwężenie się dystansu między linią sygnału a średnią MACD, co może dawać pierwsze sygnały słabości wyceny.
Wiadomości ze spółek:
- Lululemon (LULU.US) - Spółka zyskuje 12% po dymisji dotychczasowego CEO.
- Broadcom (AVGO.US) - Producent specjalistycznej elektroniki traci ponad 7% po rozczarowujących prognozach sprzedaży.
- Roblox (RBLX.US) - Operator platformy/gry online, traci ok. 4% po otrzymaniu negatywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego.
- Eli Lilly (LLY.US) - Amerykańska FDA planuje przyśpieszenie cyklu licencjonowania leków.
- Newmont Corp (NEM.US) - Spółki górnicze zajmujące się złotem zyskują na fali wzrostów metali szlachetnych. Spółka rośnie o 1,5%.
- Quanex Building (NX.US) — Projektant i producent elementów budowlanych rośnie o 25% po znacznym pobiciu oczekiwań wobec wyników za Q4. Zysk na akcje wyniósł 83 centy na akcje wobec prognoz na poziomie ok. 52%, spadła EBITDA i sprzedaż netto.
- Lockheed Martin (LMT.US) — Szwajcaria zredukowała swoje zamówienie na samoloty F-35A, by utrzymać obecny budżet przewidziany na realizacje zamówienia po nieoczekiwanych podwyżkach.
- Canopy Growth (CGC.US) - Spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją marihuany, rosną po komentarzach Donalda Trumpa, który zapowiedział zniesienie części restrykcji związanych z obrotem substancją. Cena rośnie o ok. 25%.
