US OPEN: Wyceny pod presją prognoz AI, w tle fala deregulacji

Na początku piątkowej sesji w USA, obserwować można przedłużenie się nerwowego sentymentu z wczoraj. W Czwartek główne indeksy Wall Street spadały nawet, ponad 1% jednak do końca sesji kupującym udało się utrzymać inicjatywę. Sesja otwiera się spadkami cen kontraktów US 100 o prawie 1%. Rynek może ponownie może próbować dyskontować trwałość hossy AI oraz czy obniżki oczekiwane przez FED są miarodajne do kondycji gospodarki.

Swoje wystąpienie będzie miał dziś Austan Goolsbee, członek FOMC znany ze swojego zachowawczego podejścia do obniżania stóp. Rynki będą mogły oczekiwać wglądu w punkt widzenia jastrzębiej strony FOMC.

Donald Trump podpisał dekret zakazujący pojedynczym stanom wprowadzania lokalnych regulacji dotyczących AI. Sekretarz handlu ma 90 dni na ewaluacje dotychczasowych praw na poziomie stanowym, które stałyby w sprzeczności z nowym dokumentem napisanym w ścisłej współpracy z przedstawicielami Google, Nvidia, OpenAI oraz Apple.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie możemy obserwować formacje, która potencjalnie może okazać się rozbudowanym RGR. Dla kupujących kluczowym zadaniem będzie obrona poziomów FIBO 23,6 oraz FIBO 50 co pozwoli zanegować scenariusz realizacji. Wsparciem dla popytu będą nie tylko poziomy FIBO, ale również średnia EMA100. Co potencjalnie istotne, można zaobserwować również nagle zwężenie się dystansu między linią sygnału a średnią MACD, co może dawać pierwsze sygnały słabości wyceny.

Wiadomości ze spółek: