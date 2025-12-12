Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️

- Microsoft traci ok. 1%
- Google w dół o ponad 1%
- Meta również przecenia się o ok. 1%
- Amazon traci ponad 1%
- Oracle osuwa się o kolejne 4%
- Akcje Logitech w dół o ok. 5%
- Traci również Dell, o 2%
Na początku tygodnia swoje wyniki opublikował Oracle, który bardzo rozczarował inwestorów. Spadki na spółce wyniosły aż 15%, jest to pokłosie rozczarowujących przychodów i prognoz, ale i również wzrostów sprzedaży w kluczowych sektorach, które obserwuje rynek. Była to pierwsza publikacja wyników, która wskazywała na to, że rewolucja AI traci impet.
Wczoraj do grona rozczarowujących spółek dołączył Broadcom. Mimo że spółce udało się pobić oczekiwana zarówno wobec przychodów i jak i zysków, straciła ona już 10% wyceny od wyników. Jest to rezultat wyraźnej komunikacji ze strony zarządu, że wzrost sprzedaży powiązanej z AI i centrami danych nie będzie tak duży, jak oczekuje tego rynek.
Oliwy do ognia dodają odczyty makroekonomiczne, szczególnie z USA. Rosnące bezrobocie, spadające zamówienia i sprzedaż. To wszystko w tle podnoszone również są obawy o to, czy płynność banków i rynku private credit jest wystarczająca przy tym poziomie stóp procentowych.
Donald Trump podpisał dziś też akt zakazujący stanowych regulacji AI, aby te nie spowalniały ekspansji spółek technologicznych. Nasuwa się pytanie, czy jest to “tylko” słabo przemyślana deregulacja dopiero raczkującej branży oraz pogwałcenie lokalnej autonomii — czy może rynek widzi w tym akt desperacji mający wesprzeć wyceny spółek technologicznych, którym coraz trudniej uzasadnić rekordowe inwestycje?
US100 (D1)
Źródło: xStation5
