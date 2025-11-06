Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street i dolarze 🗽EURUSD zyskuje

- Dzisiejsza sesja w Europie przebiegała pod dyktando sprzedających. Niemiecki indeks DAX stracił niemal 1,5%, podczas gdy brytyjski FTSE cofnął się o ponad 0,4% mimo „gołębiego” komunikatu Banku Anglii, który pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 4%. 5 członków głosowało za utrzymaniem stóp, natomiast 4 opowiedziało się za ich obniżką o 25 punktów bazowych, wobec oczekiwanego wyniku głosowania 6–3. Za cięciem stóp głosowali Breeden, Ramsden, Dhingra i Taylor. Poprzedni wynik głosowania wynosił 7–2. Para GBPUSD traci po tej decyzji. Również Norges Bank utrzymał stopy procentowe na poziomie 4%, zgodnie z oczekiwaniami rynku.
- Norweski bank centralny przewiduje obniżkę stóp w przyszłym roku, jednak polityka pieniężna musi pozostać restrykcyjna w krótkim terminie. Bank nie zamierza spieszyć się z luzowaniem polityki. Od strony makro w Europie produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła dziś o 1,3% m/m wobec oczekiwanych 3% i wcześniejszego wyniku -4,3%; w ujęciu rocznym (SA) wyniosła -1% wobec prognozy 0,1% i poprzedniego odczytu -4,2%
- Akcje Deutsche Börse spadły dziś o prawie 5% w związku ze śledztwem antymonopolowym prowadzonym przez Komisję Europejską. Kurs spółki znajduje się pod presją już od dłuższego czasu, tracąc niemal 30% od historycznych maksimów — to jeden z najsilniejszych spadków w historii firmy. Potencjalna kara w wysokości 10% rocznych przychodów mogłaby sięgnąć około 700 mln euro, co przy zachowaniu marży netto na poziomie około 30% mogłoby obniżyć zysk netto o ok. 200 mln euro. Duński gigant Maersk odnotował wyniki lepsze od oczekiwań, natomiast przychody Commerzbanku były nieco niższe od prognoz; sprzedaż AstraZeneki przekroczyła oczekiwania.
- W Stanach Zjednoczonych obserwujemy wyraźne spadki akcji technologicznych — pod presją znajdują się sektory półprzewodników i oprogramowania. Dane firmy Challenger wskazały dziś na 153 tys. zwolnień w USA we wrześniu — to najwyższy poziom od 2003 roku. Kontrakt na US100 traci ponad 1,5%, a US30 cofa się o ponad 0,8%. Para EURUSD dziś rośnie z 1,15 do niemal 1,155 w związku ze słabością dolara amerykańskiego; złoto i srebro również nieznacznie zyskują. Nvidia kontynuuje spadki i traci ponad 2% po wczorajszych komentarzach CEO spółki, Jensena Huanga, który wskazał, że Chiny są na dobrej drodze by wyprzedzić AI pod względem rozwoju AI. Do wzrostów wracają jednak Alphabet i Apple.
- Przewodniczący Izby Reprezentantów USA, Mike Johnson, skomentował dziś, że „(...) Jestem mniej optymistyczny co do zakończenia impasu dotyczącego zamknięcia rządu”. Przedłużający się paraliż rządu USA zdaje się wywierać presję na gospodarkę i zwiększać niepewność na rynkach. Kontrakty terminowe na indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) spadają dziś po osiągnięciu kluczowego poziomu oporu w pobliżu średniej EMA200.
- Kontrakty na kawę na ICE spadają dziś, choć zapasy kawy nadal maleją, a opady deszczu w kluczowym regionie upraw Arabiki w Brazylii (Minas Gerais) pozostają poniżej średniej. Dodatkowo, ryzyko tajfunów w regionach upraw Robusty w Wietnamie budzi obawy o możliwe zakłócenia dostaw, a zapasy kawy w ICE spadły do najniższego poziomu od 18 miesięcy, wynosząc około 430 tys. worków po 60 kg. Nieco optymizmu przynoszą jednak doniesienia Reutersa; traderzy kawi wysłali ok. 150 tys. worków Arabica do Europy, łagodząc obawy o wysokie ceny o niskie zapasy.
- Ropa cofnęła się dziś wobec decyzji Arabii Saudyjskiej, która obniżyła ceny eksportowanej ropy do Azji do najniższego poziomu od 11-miesięcy oraz rosnącej produkcji w OPEC. Według ankiety Bloomberga, OPEC zwiększył w październiku wydobycie ropy o 50 tys. baryłek dziennie, do poziomu 29,07 mln baryłek dziennie. Wzrost produkcji w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Irak, ZEA i Kuwejt został częściowo zrównoważony przez spadki w Libii i Wenezueli, które łącznie zmniejszyły wydobycie o ok. 120 tys. baryłek dziennie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ostrzega przed możliwością rekordowej nadpodaży w 2026 roku. Ropa spadła dziś o prawie 1% do blisko 63 USD za baryłkę; spadł też NATGAS gdzie raport EIA o zapasach gazu wskazał 33 mld stóp sześciennych (bcf) wobec 31 bcf prognoz i 74 bcf poprzednio
- Kryptowaluty notują spadki, Bitcoin cofa się do okolic 101 tys. USD wobec ponad 2,5 mld USD odpływów z funduszy ETF, w ciągu ostatnich 6 sesji. K33 Research wskazuje na poziom 90 tys. USD jako potencjalnie istotne wsparcie (średnia cena zakupu w funduszach ETF w USA), a 'luka cenowa' kontraktów na CME wynosi ok. 92 tys. USD (z poziomu tego BTC odbił też w kwietniu). Kryptowaluty próbują stabilizować się po wyprzedaży, ale większość projektów traci w ślad za Ethereum i Bitcoinem.
- Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa poinformowali w środę członków Kongresu, że Stany Zjednoczone nie planują obecnie ataków na terytorium Wenezueli i nie mają podstaw prawnych do prowadzenia takich działań – przekazały źródła zaznajomione z briefingiem Białego Domu. Od września amerykańskie wojsko przeprowadziło 16 ataków na łodzie podejrzewane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i wschodnim Pacyfiku, w wyniku których zginęło co najmniej 67 osób. Obecnie siły zbrojne USA są rozmieszczone w regionie Karaibów, w tym grupa uderzeniowa lotniskowca USS Ford,
