Podsumowanie dnia: Metale szlachetne pod presją silnego dolara

Za oceanem wzrosty kontynuuje Tesla, która zyskała dziś już ponad 7%. Spółka rośnie na fali wyników wyborczych, co może być nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę niechęć Trumpa do sektora samochodów elektrycznych. Rynek wydaje się jednak przywiązywać dużo większą wagę do zaangażowania politycznego Elona Muska, który w trakcie kampanii aktywnie wspierał kandydata Republikanów.