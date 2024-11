Podsumowanie dnia: Minutki Fed sugerują wolniejsze obniżki stóp, nadzieje na rozejm w Libanie ciążą ropie, a europejskie parkiety na minusie

Indeksy amerykańskie zmierzają w kierunku mieszanego zamknięcia. US100 i US500 znajdują się na plusie, rosnąc odpowiednio o 0,31% do 20964,46 i 0,29% do 6029,5. Jednakże US30 spadł o 0,12% do 44802, US2000 stracił 0,67% do 2435,8, a meksykański MEXComp zniżkował o 0,91% do 49924.

Rynki europejskie są generalnie na minusie, przy czym hiszpański SPA35 przewodzi spadkom, tracąc 0,79% do 11617, następnie francuski FRA40 spada o 0,69% do 7190,2. EU50 jest niżej o 0,52% na poziomie 4768,6, włoski ITA40 traci 0,51% do 33231, a niemiecki DE40 spada o 0,33% do 19363,8. Brytyjski UK100 jest niżej o 0,32% na poziomie 8281,0, podczas gdy szwajcarski SUI20 i holenderski NED25 spadły po 0,21% odpowiednio do 11635 i 877,71.

Ropa WTI spada o 0,8% do strefy 68,8 USD po możliwej umowie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem. Jak donosi agencja CBS, prezydent Biden ma dziś ogłosić porozumienie. Co więcej, amerykański Sekretarz Stanu Blinken właśnie poinformował, że wysiłki na rzecz zawieszenia broni w Libanie są blisko finalizacji.

Akcje Wells Fargo wzrosły dziś o ponad 1%, osiągając nowe historyczne maksima, po tym jak Reuters poinformował, że bank jest w końcowej fazie testów regulacyjnych mających na celu podniesienie limitu aktywów wynoszącego 1,95 biliona dolarów po rozwiązaniu problemów wynikających z historycznego skandalu związanego z fałszywymi kontami. Według źródeł Reutersa, nałożone ograniczenia mogą zostać zniesione już w pierwszej połowie 2025 roku. Analitycy Guggenheim zrewidowali swoją prognozę dla Capri i podnieśli rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z wcześniejszego "neutralnie".

Sprzedaż domów w USA za październik była niższa od oczekiwań: Rzeczywista: 610 tys. Oczekiwana 725 tys. wobec 738 tys. poprzednio. Richmond Fed również niżej: Rzeczywista: -14, Oczekiwana -11 wobec -14 poprzednio.

Ceny cynku wzrosły dziś o prawie 1,8%, niwelując wszystkie straty z listopada i osiągając najwyższe poziomy od połowy października. Inwestorzy reagują zwiększonymi zakupami po doniesieniach o największym od dziewięciu lat wzroście zleceń wycofania zapasów metalu z London Metal Exchange (LME).

W metalach szlachetnych platyna wykazuje największy spadek, tracąc 1,57% do 923,3, podczas gdy złoto nieznacznie spada o 0,11% do 2621,99. Srebro i pallad idą pod prąd, rosnąc odpowiednio o 0,39% do 30,394 i 0,49% do 975,1.

Rynki energii znajdują się pod presją, przy czym ropa WTI prowadzi straty spadając o 1,38% do 68,11, następnie LSGASOIL traci 1,30% do 668,12. Ropa jest niżej o 1,24% na poziomie 71,68, benzyna spada o 1,05% do 193,22, a gaz ziemny traci 0,26% do 3,422.

Na rynkach walutowych większość głównych par wykazuje słabość wobec USD, przy czym AUDUSD spada o 0,74% do 0,64529, GBPJPY traci 0,70% do 192,315, a EURJPY spada o 0,68% do 160,601. Jednakże niektóre pary wykazują siłę, szczególnie USDCAD wzrasta o 0,63% do 1,40768, a USDCHF zyskuje 0,27% do 0,88833.