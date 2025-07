Amerykańskie indeksy redukują początkowe wzrosty. Stany Zjednoczone zainwestują dodatkowe 70 mld USD w sztuczną inteligencję, a nowe regulacje eksportowe chipów AI zostaną poluzowane, zezwalając na eksport zaawansowanych GPU do Chin. W następstwie wzrostów spółek AI, Nasdaq 100 notowany jest prawie 0,3% wyżej i radzi sobie lepiej na tle głównych benchmarków jak DJIA czy S&P 500

Citi pokazuje bardzo mocne wyniki z EPS na poziomie 1,96 USD względem oczekiwanego 1,61 USD. Przychody rosną o 8% r/r do 21,67 mld USD, głównie dzięki rekordowym wynikom z segmentu handlu akcjami i przy wzroście z bankowości inwestycyjnej. Akcje zyskują 3,3%.

BlackRock osiąga rekord w aktywach będących pod zarządzaniem na poziomie 12,5 bln USD. Zysk na akcje wynosi za Q2 12,05 USD przy oczekiwaniu 10,67 USD. Przychody rosną o 13% r/r do 5,42 mld USD. Mimo to akcje spadły o prawie 6%.

USDJPY rośnie do najwyższych poziomów od początku kwietnia, testując okolice poziomu 149, nawet pomimo początkowo negatywnej reakcji na dolarze po publikacji inflacji CPI

