Podsumowanie dnia - Musk ważnym doradcą Trumpa. Bitcoin mocniej w górę

Donald Trump oficjalnie przyznał dzisiaj, że Elon Musk obejmie Departament Efektywności Rządowej. Choć nie ma to być oficjalne rządowe stanowisko, to Musk ma doradzać administracji oraz Trumpowi w sprawach obniżek wydatków. Musk ma ambitny plan zmniejszenia wydatków o 2 biliony dolarów, co wydaje się być ambitnym planem przy obecnych wydatkach na poziomie bliskich 7 bilionów dolarów

