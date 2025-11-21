PILNE: Mieszane dane PMI z brytyjskiej gospodarki. GBPUSD pod presją 📉

10:30, Wielka Brytania - raport PMI za listopad:
Composite PMI: aktualny 50,5; prognoza 51,8; poprzednio 52,2;
Wskaźnik PMI dla przemysłu: aktualny 50,2; prognoza 49,3; poprzednio 49,7;
Wskaźnik PMI dla usług: aktualny 50,5; prognoza 51,9; poprzednio 52,3;
Niskie dane PMI z UK zwiększają szanse na dalsze obniżki stóp procentowych przez BoE, z tego powodu też obserwujemy podwyższoną presją spadkową na parze po danych.
Źródło: xStation5
