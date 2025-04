Podsumowanie dnia: optymizm inwestorów napędzany postępem w negocjacjach z Japonią i UE 🔎📈

Indeksy na ameryka艅skim rynku akcji lekko odbijaj膮 pod koniec sesji. Wzrosty s膮 nap臋dzane nadziej膮 na pierwsze efekty bilateralnych rozmów mi臋dzy partnerami a USA.

W momencie publikacji kontrakty US500 zyskuj膮 0,80% do 5340 punktów, US100 zyskuje 0,32% do 18400 punktów, a US2000 zyskuje 0,95% do 1888 punktów. Indeksy w Europie równie偶 ko艅cz膮 sesj臋 wzrostowo notuj膮c 1,00-2,00% zyski.

Indeks dolara USDIDX zyskuje o 0,30% do 99,3000 punktów. Trac膮 natomiast waluty, do których ostatnio kapita艂 p艂yn膮艂 w poszukiwaniu bezpiecznej przystani, czyli JPY oraz CHF. S膮 to dwie najbardziej trac膮ce waluty, co mo偶e 艣wiadczy膰 o lekkiej uldze panuj膮cej dzisiaj na rynku.

Trump wyrazi艂 przekonanie, 偶e uda si臋 zawrze膰 porozumienie handlowe z UE i zaznaczy艂, 偶e rozmowy przebiegaj膮 pomy艣lnie. Wed艂ug prezydenta wkrótce mo偶e doj艣膰 do og艂oszenia pierwszych efektów negocjacji.

W Bia艂ym Domu premier W艂och Giorgia Meloni wyrazi艂a przekonanie, 偶e uda si臋 osi膮gn膮膰 porozumienie USA-UE, i zasugerowa艂a zorganizowanie spotkania z liderami UE we W艂oszech, aby nada膰 rozmowom wi臋kszy impet.

Sekretarz Skarbu USA Bessent w swoim po艣cie na X.com wyjawi艂, 偶e negocjacje z Japoni膮 zmierzaj膮 w bardzo satysfakcjonuj膮cym kierunku. Je艣li obecna trajektoria rozmów si臋 utrzyma, urz臋dnicy Bia艂ego Domu spodziewaj膮 si臋 wkrótce og艂osi膰 umow臋 handlow膮 z Japoni膮.

Europejski Bank Centralny obcina stopy procentowe o 25pb; zgodnie z oczekiwaniami. O艣wiadczenie EBC pomija odniesienie do restrykcyjnych stóp procentowych. Wed艂ug EBC proces dezinflacji przebiega zgodnie z planem.

Podczas konferencji, prezes Lagarde przyzna艂a, 偶e proces dezinflacji post臋puje, ale gospodarka wci膮偶 zmaga si臋 z du偶膮 niepewno艣ci膮 i ryzykiem stagnacji. Lagarde nie ukrywa艂a niezadowolenia obecnej polityki handlowej Trumpa oraz podkre艣li艂a, 偶e oferta zero za zero taryf jest najbardziej oczywist膮 ofert膮 ze strony UE.

Obecnie rynek oczekuje 艂agodzenia polityki EBC, z wysokim prawdopodobie艅stwem obni偶ki stóp ju偶 w czerwcu.

S臋dzia federalny orzek艂, 偶e Google nielegalnie utrzymywa艂 monopolistyczn膮 pozycj臋 na rynku reklamy internetowej, zadaj膮c drugi powa偶ny cios prawny gigantowi technologicznemu w ci膮gu niespe艂na roku. Akcje Alphabetu spad艂y nawet o 1,8% po og艂oszeniu wyroku, a obecnie trac膮 0,80%.

Netflix opublikuje dzisiaj po zamkni臋ciu sesji raport kwartalny za I kwarta艂 2025 roku. Akcje Netflixa (NFLX.US) zyskuj膮 2,60%. Rynek oczekuje przychodów na poziomie 10,5 mld USD vs 9,37 mld USD rok temu i 10,42 mld USD prognoz Netflixa. Z kolei zysk na akcj臋 ma wynie艣膰 5,68 USD vs 5,28 USD rok temu i 5,58 USD prognoz Netflixa

Eli Lilly og艂osi艂o wyniki dla swojej eksperymentalnej tabletki na odchudzanie o nazwie orforglipron, która wykaza艂a skuteczno艣膰 porównywaln膮 do terapii w formie zastrzyków w niedawnym badaniu klinicznym. Akcje Eli Lilly (LLY.US) zyskuj膮 dzisiaj 16,50%.

Z艂oto oraz pozosta艂e metale szlachetne trac膮 po ostatniej fali wzrostowej. Skok niepewno艣ci na rynku przyci膮gn膮艂 rekordowy kapita艂 do rynku z艂ota, które uros艂o do ponad 3355 USD za uncj臋. Dzisiaj z艂oto traci 0,70% do 3318 USD.