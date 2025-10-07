Podsumowanie dnia: Oracle spycha niżej indeksy, złoto testuje poziom 4000 USD 💰

Amerykańskie indeksy kończą dzień spadkami. Katalizatorem wyprzedaży jest niepokojący raport opublikowany przez firmę The Information o ryzyku dotyczącym marż w biznesie AI.

W momencie publikacji US500 traci -0,50% do 6750 punktów, US100 -0,60% do 25000 punktów, a indeks spółek o małej kapitalizacji -1,15% do 2472 punktów.

Oracle traci 5,6% po opublikowaniu wyżej wspomnianego raportu, który sugeruje 14%-ową marżę brutto w 900 milionowym przychodzie Oracle z wynajmu serwerów Nvidia w ostatnim kwartale. Warto podkreślić, że jest to znacząco poniżej standardowej marży spółki.

Jak wskazuje The Information, spółka mogła zanotować straty sięgające 100 milionów dolarów na niektórych kontraktach wynajmu chipów Blackwell od Nvidii.

Miran stwierdził, że niepewność gospodarcza zmniejszyła się i wzrost może się poprawić. Bankier z Fed popiera dwie obniżki stóp procentowych do końca tego roku.

Kashkari stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by oszacować wpływ taryf na inflację, ale zauważył, że ostatnie dane wskazują na symptomy podobne do stagflacji. Popiera dwie kolejne obniżki stóp o 25 pb w tym roku.

Bostic skupił się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Bankier uważa, że AI wspiera pracowników, ale może ich również zastępować, gdy jest to opłacalne. W obecnym momencie Bostic nie widzi większego zagrożenia za strony adopcji AI dla rynku pracy.

Daly również określiła sztuczną inteligencję jako potencjalnie transformacyjną i zwiększającą produktywność. Dodała, że nie ma dowodów na masową utratę miejsc pracy.

New York Fed opublikował właśnie nowy raport dotyczący oczekiwań inflacyjnych, które we wrześniu wzrosły w horyzoncie krótkoterminowym (1 rok: 3,4%) i długoterminowym (5 lat: 3,0%), przy stabilnym poziomie średnioterminowym (3 lata: 3,0%).

Dolar jest dzisiaj najsilniejszą walut w G10 pomimo ogromnej niepewności związanej z kontynuacją zamknięcia prac rządu w USA. Jutro publikacja minutes FOMC, która może rozjaśnić nieco mocniej plany banku centralnego na październikową decyzję

Złoto zyskuje 0,55% do 3983 USD za uncję i jest bardzo blisko przetestowania nowego kluczowego poziomu 40000 USD. Cena intraday na chwilę otarła się o poziom 3990 USD.

Ropa naftowa powraca do spadków po mocnym wzroście na początku tygodnia wobec rozczarowania decyzją OPEC+ o mniejszym przyroście limitu produkcji w listopadzie. Zwiększenie produkcji powoduje jednak ryzyko większej nadpodaży w kolejnych miesiącach. Ropa WTI testuje 65 USD za baryłkę, tracąc niemal 0,4%

Rynek kryptowalut również notuje pierwszą od końca września głębszą korektę. Bitcoin traci 2,66% do 121404 USD, Ethereum 4,15% do 4495 USD, a kapitalizacja pozostałych projektów krypto spada o 1,17% do 1170 mld USD.

Zamknięcie prac rządu w USA powoduje, że nie poznaliśmy dzisiaj danych dotyczących bilansu handlowego w USA. Bilans handlowy w Kanadzie okazał się być gorszy od oczekiwań i deficyt powiększył się do -6,3 mld CAD. Rano zamówienia z fabryk z Niemiec pokazały niespodziewanie spadek na poziomie 0,8% m/m, przy oczekwianiu wzrostu