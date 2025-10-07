⏬US100 traci 0,5% przez Oracle

Uderzenie w Marżę Oracle AI: Zgłoszona marża na poziomie 14% z wynajmu serwerów Nvidii budzi poważne wątpliwości co do rentowności AI.

US100 cofa się dzisiaj o 0,5%, choć w pewnym momencie spadki sięgały nawet 0,8%, a licząc od historycznego szczytu osiągniętego tuż przed początkiem sesji kasowej, spadki wynosiły nawet 1%. Spadki motywowane są dzisiaj wątpliwościami dotyczącymi sektora AI, a przede wszystkim spółki Oracle.

Oracle traci dzisiaj nawet 5% na otwarciu po ujawnieniu przez firmę The Information niepokojących danych dotyczących marż w biznesie AI. Potencjalnie może to być pierwszy sygnał ostrzegawczy dotyczący przeszacowania całego sektora. The Information wskazuje na dane, które pokazują zaledwie 14% marży brutto w 900 milionowym przychodzie Oracle z wynajmu serwerów Nvidia w 3 miesięcznym okresie zakończonym w sierpniu. Warto podkreślić, że jest to znacząco poniżej standardowej marży spółki. Jak wskazuje The Information, spółka mogła zanotować straty sięgające 100 milionów dolarów na niektórych kontraktach wynajmu chipów Blackwell od Nvidii.

Przyczyną takiego stanu rzeczy mają być drogie chipy od Nvidii i jednocześnie wysoka konkurencja w dziedzinie wynajmu czy chmury, która prowadzi do dumpingowych cen usług AI, a dodatkowo rosnące koszty związane z konsumpcją energii, budową dodatkowej infrastruktury i rosnący personel.

Choć Oracle zanotował gigantyczny skok cenowy po wynikach za poprzedni kwartał, w związku z ogromnym wzrostem backlogu, obecnie coraz więcej analityków poddaje pod wątpliwość przyszłą zyskowność spółki. Spółka pokazała 455 mld USD w portfelu zamówień, natomiast ostatnio podpisana umowa z OpenAI ma opiewać na 300 mld USD w najbliższych 5 latach. Spółka notuje ujemne przepływy gotówkowe, co jest związane ogromnymi inwestycjami w centra danych. W związku z inwestycjami, zadłużenie w spółce rośnie szybciej niż u konkurencji.

W ostatnim czasie pojawiły się również obawy o tzw. Circular financing. Choć daleko jest jeszcze od schematów z bańki dot-com, to jednak zaczyna to podnosić czerwone flagi wśród analityków.

Schemat Oracle-OpenAI-Nvidia:

Nvidia inwestuje w OpenAI (do $100 mld) OpenAI kupuje usługi Oracle ($300 mld) Oracle wynajmuje chipy od Nvidia Zyski wracają do Nvidia przez zakupy chipów

Czerwone flagi:

OpenAI ma 5x mniejsze przychody niż zobowiązania wobec Oracle rocznie

AMD oferuje OpenAI 10% udziałów za zobowiązanie zakupowe

Jim Chanos, znany z krótkich pozycji na Wall Street inwestor ostrzega: "Dlaczego sprzedawcy subsydiują kupujących, jeśli popyt jest nieskończony?"

US100 przetestował dzisiaj poziom 25000 punktów, który stanowi dodatkowe wsparcie związane z lokalnymi szczytami z 22-23 września. Oracle również ogranicza spadki, choć wcześniej cena wybiła lokalne dołki z 1 października, ograniczając skok cenowy z 10 września o mniej więcej połowę. Przełamanie przez US100 25 tys. Punktów i naruszenie zniesienia 38.2 ostatniej fali wzrostowej mogłoby doprowadzić do pojawienia się większej korekty. Ostatnia korekta z września zakładałaby wsparcie w okolicach 24600 punktów.