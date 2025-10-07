Przed nami decyzja RBNZ. Czy bank zaskoczy większą obniżką?

Najważniejsze wnioski RBNZ: Wzrasta ryzyko cięcia stóp o 50 pb z powodu fatalnego PKB.

Perspektywa: Bank zasygnalizuje dalsze luzowanie poniżej 2,5% .

Waluta: Dolar nowozelandzki pozostanie słaby, grożą mu dalsze spadki.

Jutro o godzinie 3:00 czasu polskiego poznamy decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych w Nowej Zelandii. Przed decyzją RBNZ oczekiwania rynku wyraźnie skierowane są w stronę dalszego luzowania polityki monetarnej, większość analityków prognozuje obniżkę stóp procentowych o 25 pb, choć rosną szanse na bardziej zdecydowany ruch o 50 pb, napędzany mocnym rozczarowaniem danymi o PKB oraz słabością rynku pracy. Warto zwrócić uwagę, że RBNZ w przeszłości wielokrotnie obniżał stopy procentowe o 50 punktów bazowych (dwukrotnie w 2024 oraz raz w tym roku). Poprzednia obniżka w sierpniu wyniosła 25 punktów bazowych, co sugeruje, że również tym razem bank zdecyduje się na taki krok. Oczekiwania wobec decyzji Konsensus rynkowy zakłada cięcie stopy OCR o 25 pb do 2,75%, zgodnie z wcześniejszymi sygnałami RBNZ i prognozami ich modeli z sierpnia.



Jednocześnie, wyraźnie wzrosło ryzyko głębszego cięcia o 50 pb do 2,5%, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w komentarzach części ekonomistów, jak i w wycenach rynkowych, gdzie prawdopodobieństwo takiego ruchu oceniane jest na ok. 50%



Najnowsze, rozczarowujące dane o spadku PKB o 0,9% k/k (trzykrotnie słabszy rezultat niż prognozował sam bank centralny) oraz pogarszający się klimat na rynku pracy zwiększają presję na śmielsze działania. Warto podkreślić, że większość kluczowych danych w Nowej Zelandii jest publikowana kwartalnie, dlatego bank centralny musi opierać się również na swoich prognozach



Zmiany personalne we władzy – odejście najbardziej jastrzębiego członka MPC i dołączenie nowej, potencjalnie bardziej gołębiej osoby – mogą również sprzyjać większemu luzowaniu. W grudniu zmienia się również szef banku centralnego Prawdopodobieństwo wyznaczone przez rynek wskazuje nawet na 50% szans na cięcie o 50 punktów bazowych. Źródło: Bloomberg Finance LP Konsensus wskazuje na cięcie o 25 punktów bazowych, ale sporo głosów wśród ekonomistów jest również za obniżką o 50 punktów bazowych. Źródło: Bloomberg Finance LP Kontekst makroekonomiczny Rynek pracy pozostaje źródłem ryzyka – miesięczne wskaźniki zatrudnienia regularnie rewidowane są w dół, a bezrobocie wzrosło do 5,2%; prognozuje się nawet wartości 5,5% w 2026 roku.



Ilość przepracowanych godzin i wynagrodzenia tygodniowe pozostają niższe niż w 2023 i 2024 roku, co wskazuje na dość głębokie spowolnienie aktywności.



Inflacja powinna przyspieszyć w III kwartale, ale oczekiwane jest jej opadanie bliżej środka celu RBNZ (2%) w 2026 roku. Rynek pracy stanowi coraz większe ryzyko, choć jednocześnie obserwujemy odbicie inflacji. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB Czego oczekiwać po decyzji? Decyzja i komunikat powinny być gołębie: nawet jeśli bank zdecyduje się na mniejsze cięcie, przekaz ma być jasny, że pozostaje przestrzeń na dalsze obniżki (także podczas kolejnego posiedzenia w listopadzie). Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe w przyszłym roku mogą spaść poniżej 2,5%



Polityka szybkiego zejśćia poniżej poziomu „neutralnego” dla stopy procentowej (2,9%) może być niezbędna, by pobudzić koniunkturę przed ważnym okresem świątecznym i jednocześnie letnim w Nowej Zelandii.

Czego oczekiwać po Kiwi? Dolar nowozelandzki jest słaby na szerokim rynku. W stosunku do dolara amerykańskiego, jedynie dolar kanadyjski zyskał mniej w tym roku niż NZD. Obecnie NZDUSD testuje okolice zniesienia 50.0 ostatniej dużej fali wzrostowej i wszystko wskazuje na to, że w przypadku zaskoczenia większą obniżką lub w przypadku gołębiego wydźwięku, kontynuacja spadków powinna być kontynuowana. Niemniej, jeśli nie dojdzie do wybicia dołków z 29 września w najbliższym czasie, sekwencja spadkowa może być zachwiana. Spread rentowności 2 letnich wskazuje, że w najbliższym czasie powinniśmy obserwować spadki na parze. Źródło: xStation5 Źródło: Bloomberg Finance LP

