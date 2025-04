Podsumowanie dnia: Powrót optymizmu na Wall Street, stabilizacja dolara, duża zmienność na ropie (22.04.2025)

“Nie obserwujemy recesji w Strefie Euro”, oświadczyła dzisiaj Christine Lagarde. Zdaniem prezeski EBC inflacja w Strefie Euro wróci do 2-procentowego celu w tym roku, a wpływ ceł na dynamikę cen pozostaje trudny do określenia. Cła obciążają natomiast perspektywy wzrostu gospodarczego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę PKB USA do 1,8% w 2025 roku wobec 2,7% r/r poprzednio. Wskazał, że ryzyko recesji w tym roku wzrosło do ok. 40% z 27% szacowanych w w październiku 2024 roku, aczkolwiek nie jest to scenariusz przesądzony.