Podsumowanie dnia: Powrót tematu ceł powoduje podwyższoną zmienność na rynku walutowym

Trump na swojej platformie Truth Social zapowiedział wprowadzenie 25% ceł na produkty z Kanady i Meksyk od 4 marca. Prezydent powołał się m.in. na brak zadowalających postępów w zwalczaniu przemytu narkotyków do USA.

okazały się w większości wyższe od oczekiwań, jednak inwestorzy chłodno przyjęli odczyt marży brutto zgodny z konsensusem (na poziomie 73,5%), a także prognozy na 1Q25, które okazały się nieco niższe niż wcześniejsze oczekiwania. Spółka traci obecnie ok. 2,5%, częściowo nadrabiając straty wobec spadku o 4% w szczytowym momencie sesji.

