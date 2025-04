Podsumowanie dnia: Realizacja zysków po wczorajszych wzrostach spycha amerykańskie indeksy, niepewność na rynkach utrzymuje się

Amerykańskie indeksy zdominowane są dziś przez spadki, częściowo wymazując wczorajsze wzrosty. Zmienność na rynku pozostaje bardzo wysoka, a inwestorzy w dłuższym terminie wciąż obawiają się recesji. Notowania S&P 500 spadają dziś o 5,2%, Dow Jones traci -3,8%, a Nasdaq 100 spada o 5,1% zbliżając się do poziomu 18 tys. pkt.

Trump kontynuuje narrację wskazującą na utrzymanie się wojny handlowej z Chinami. Dziś oficjalnie stawka ceł na Chiny wzrosła do 145%, łącząc w ten sposób tzw. “cła fentanylowe” wynoszące 20% z ogłoszonymi cłami odwetowymi w wysokości 125%.

Big Techy częściowo wymazują wczorajsze wzrosty. Wśród “Siedmiu Wspaniałych” najgorzej radzi sobie Tesla z ponad 9% spadkiem, Nvidia traci dziś ok. 7%, a Apple spada o ponad 5%. Dla spółki Chiny pozostają kluczowym krajem pod względem produkowanych produktów, stąd wojna celna może dotkliwie wpłynąć na wynik firmy.

