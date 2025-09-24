Podsumowanie dnia: Rynek dyskontuje wolniejsze obniżki, miedź bliżej ATH

- Indeksy Wall Street notują dziś spadki pomimo otwarcia na plus. Komentarze Jerome'a Powella z wczorajszej konferencji wciąż niepokoją inwestorów. Najwięcej tracą Nasdaq i Russell.
- Mocno odbił rynek nieruchomości w Stanach. Raport o sprzedaży nowych domów w USA był dużo powyżej oczekiwań i wykazał wzrost o 20% względem poprzedniego miesiąca. Stawia to pod znakiem zapytania tempo dalszych podwyżek.
- Odczyt zapasów ropy w USA pokazał utrzymujący się silny popyt wewnętrzny. Ropa notuje wzrosty pod koniec sesji amerykańskiej.
- Sesja przebiegła w optymistycznych nastrojach w Europie. Większość głównych indeksów zakończyła dzień wzrostami. Indeks IFO pokazał kolejny spadek pewności wśród biznesu, firmy zbrojeniowe notują kolejne maksima.
- Sesja na GPW zakończyła się niewielkim wzrostem. Kontrakty na WIG20 rosną o ponad 1%. Szczególnie dobry dzień mieli akcjonariusze spółek energetycznych. Traci za to złoty. Polska waluta straciła dziś do dolara ponad 0,8%.
- Kontrakty na miedź wzrosły dziś o 3,5% w wyniku ograniczenia podaży przez zamknięcie kopalni w Peru i Indonezji. Dobrze radzi sobie też cynk oraz nikiel, ponad 1% wzrostu.
- Trwa płytka korekta na wycenach metali szlachetnych. Srebro i złoto tracą. Jest to podyktowane zmianą prognoz i sentymentu odnośnie polityki FED.
- Kontrakty na kawę rosną o ponad 4%. Wynika to głównie z realizacji zysku przez sprzedających, ale również przez prognozy sygnalizujące trudniejsze warunki pogodowe w kluczowych rejonach upraw.
- Znaczne umocnienie przeżywa dziś dolar USA. Amerykańska waluta odrabia część strat z ostatnich tygodni.
- Wyjątkowo niska zmienność na rynku krypto. Rynek wyraźnie oczekuje sygnału do ruchu. Większość kryptowalut kończy sesję z symbolicznymi wzrostami. Bitcoin w górę o 1%.
- Micron (MU.US) zaprezentował bardzo dobre wyniki. Spółka pobiła oczekiwania przychodów i EPS oraz wykazała 2-cyfrowy wzrost sprzedaży w kluczowych segmentach działalności. To jednak nie uchroniło wycen spółki, która pod koniec sesji notuje stratę prawie 4% na fali obaw inwestorów o interwencje rządu oraz konkurencje.
- Lithium America (LAC.US) rośnie o niemal 100% po tym, jak rząd USA zapowiedział objęcie 10% udziałów w spółce.
