Podsumowanie dnia - Rynek pozytywnie reaguje na negocjacje między Chinami i USA

Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania w polskim parlamencie, co było zgodne z oczekiwaniem rynku. Złoty umocnił się w stosunku do dolara i euro. WIG20 odrabiał straty po głosowaniu.

Ropa naftowa wyraźnie dzisiaj zyskiwała, nawet pomimo mieszanych wieści dotyczących potencjalnego porozumienia nuklearnego. Zdaniem Iranu, porozumienie jest bliskie osiągnięcia, ale w to wątpi Donald Trump. Ropa WTI zyskuje dzisiaj 3,3% i zbliża się do poziomu 67 USD za baryłkę

Na rynku kryptowalut sentyment pozostaje bardzo pozytywny. Bitcoin traci dzisiaj 0,56% do 109600 USD. Jednak ważniejszą informacją jest fakt, że cena konsoliduje się w okolicach historycznych maksimów.

