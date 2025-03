Podsumowanie dnia: Rynki odbijają wobec optymizmu związanego z ulgami celnymi

S&P 500 wzrósł o 1,5% do 5718,7, Nasdaq 100 wzrósł o 1,9% do 19894,82, a Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,1% do 42319, ponieważ inwestorzy przyjęli z zadowoleniem raporty sugerujące bardziej wyważone podejście do nadchodzących zmian celnych.

Jednak pomimo podobnie byczego początku handlu w Europie, indeksy tam zniwelowały te zyski w drugiej części sesji i zakończyły sesję na niższym poziomie. DAX stracił prawie 0,15%, a CAC40 0,26%. Wyjątkiem jest polski WIG20, gdzie wzrosty osiągnęły ponad 1,5%.

Akcje Bayer spadły o około 5% na początku tego tygodnia po tym, jak firma otrzymała wyrok ws. Roundup i została zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 2,1 miliarda dolarów. Firma wypłaciła już łącznie 10 miliardów dolarów w celu rozstrzygnięcia spornych roszczeń, a ponad 66 000 kolejnych spraw jest nadal w toku.

Administracja prezydenta Trumpa zawęża swoje podejście taryfowe, aby skupić się na około 15% krajów z utrzymującymi się nierównowagami handlowymi, nazywanych „brudną 15”, do których mogą należeć Chiny, Japonia, Indie i Wietnam.

Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone i Ukraina są gotowe podpisać umowę o podziale dochodów z ukraińskich surowców, a administracja bada również sprawę amerykańskiej własność ukraińskich elektrowni.

Biały Dom planuje wprowadzić 25% taryfę na kraje kupujące ropę i gaz z Wenezueli, która ma wejść w życie 2 kwietnia, co Trump nazwał „Dniem Wyzwolenia”.

10-letnia rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o siedem punktów bazowych do 4,31%

Indeks Bloomberg Dollar Spot wzrósł o 0,1%, euro spadło o 0,2% do 1,0793 USD, funt brytyjski spadł o 0,1% do 1,2904 USD, a jen japoński spadł o 0,8% do 150,51 USD za dolara.

Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 1,1% do 69,04 USD za baryłkę po ogłoszeniu przez Trumpa taryfy celnej na Wenezuelę, podczas gdy złoto spot spadło o 0,4% do 3009,31 USD za uncję.