Podsumowanie dnia: Rynki odzyskują optymizm pod koniec tygodnia

- Na początku sesji USA, rynek nie był pewien kierunku, jednak z upływem dnia zdecydował się na wzrosty. Wszystkie główne indeksy amerykańskiej pozostają na zielono. Liderem wzrostu jest Nasdaq100, którego kontrakty rosną o ponad 0,7%. Równie dobrze radzi sobie Russell. W tyle jednak wciąż na plus są S&P500 oraz Dow ze wzrostami ograniczonymi do 0,4%.
- Inwestorom nie zabrakło dziś informacji z gospodarki USA, opublikowano szereg istotnych danych makroekonomicznych. Gospodarka dodała 50 tyś. Miejsc pracy, co okazało się poniżej oczekiwań oraz poprzednich odczytów. Bezrobocie spadło z 4,5% do 4,4%.
- Rynek oczekiwał dziś werdyktu sądu najwyższego, odnośnie polityki ceł donalda Trumpa, jednak została ona odroczona. Pozostaje ona czynnikiem niepewności.
- Indeks sentymentu konsumenta oraz oczekiwań inflacyjnych z Michigan pokazuje obraz relatywnie silnej gospodarki. Wszystkie wskaźniki nastrojów konsumentów okazały się powyżej oczekiwań, jednak odbyło się to za cenę podwyższonych oczekiwań inflacyjnych.
- Intel rośnie dziś o ok. 10%, dzieje się to na fali pozytywnych komentarzy donalda Trumpa na temat spółki oraz jej CEO.
- Meta będzie zasilać swoje centra danych reaktorami jądrowymi spółek Oklo oraz Vistra. Obie spółki rosną o prawie 10%.
- General Motors ponosi 6 miliardów straty w wyniku zmiany polityki USA dotyczącej EV. Spółka traci dziś ok. 3%.
- Dobrą sesje mają za sobą również inwestorzy na Europejskich parkietach. Na większości giełd starego kontynentu dominują wzrosty. Liderem jest tu Holenderski AEX, którego kontrakty rosną o prawie 2%. Dobre radzi sobie też niemiecki DAX, Francuski CAC40 oraz Polski WIG20, na których wzrosty to ponad 1%.
- Hiszpańska gospodarka rozgrzana do czerwoności, produkcja przemysłowa w Listopadzie rośnie o aż 4,5%. W Niemczech, po uwzględnieniu wahań sezonowych, produkcja przemysłowa rośnie o 0,8%.
- ASLM zdobył zaufanie analityków z HSBC, producent maszyn do litografii rośnie o ponad 3% po tym, jak bank inwestycyjny podniósł cenę docelową akcji.
- Bardzo słaby dzień dla japońskiego Jena, ten traci do dolara aż 0,6% i spada do najniższego poziomu od 2024. Inwestorzy powinni bardzo uważnie obserwować komunikaty BoJ. Na fali odczytów gospodarczych, niewielkie, lecz szerokie umocnienie można zaobserwować też na USD.
- Krach na cenach kakao, cena kontraktów surowca rolnego spada o aż 11%, obfite deszcze w Afryce Zachodniej powodują, że rynek spodziewa się rekordowych zbiorów.
- Ropa odrabia cześć spadków, rynek coraz bardziej sceptyczny wobec perspektyw ekspansji produkcji w Wenezueli na fali amerykańskiego zaangażowania. Protesty w Iranie oraz eskalacja konfliktu w Jemenie wywierają obawy o bezpieczeństwo dostaw.
- Prognozy pogody w USA przewidują znaczne ocieplenie się, kontrakty NATGAS tanieją o ponad 6%.
- Spore wzrosty na metalach przemysłowych, liderem wzrostu staje się cynk, który rośnie o aż 4%. Za nim pozostaje miedź i aluminium ze wzrostami na poziomie ok. 2%.
- Niska zmienność na rynku metali szlachetnych, wyjątek stanowi srebro które próbuje odrobić cześć niedawnych strat i rośnie o ponad 3%.
- Mieszane nastroje na rynku krypto. Bitcoin traci 0,4% jednak utrzymuje się powyżej poziomu 90,000 USD. Ethereum spada o ponad 0,7% i zatrzymuje się w okolicach 3090 dolarów.
