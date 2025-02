Podsumowanie Dnia: Rynki Reagują na Odroczenie Ceł

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.

Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.