Podsumowanie dnia: Rynki w USA reagują na cła Trumpa na auta oraz dane ekonomiczne

od 3 kwietnia, co spowodowało spadek akcji General Motors, Stellantis i Forda. Trump zagroził również "ostrzejszymi karami" wobec UE i Kanady, jeśli połączą siły przeciwko USA. Co więcej, nowe cła mają także objąć części samochodowe, mimo, że wcześniejsze doniesienia wskazywały, że cła dotyczyć będą jedynie gotowych pojazdów.

Wzrost PKB USA za IV kwartał został skorygowany w górę do 2,4% w ujęciu rocznym z wcześniejszego szacunku 2,3%, co pokazuje odporność gospodarki, mimo spowolnienia względem tempa 3,1% w III kwartale. Kluczowy wskaźnik inflacji również został skorygowany w dół w raporcie.

Kontrakty terminowe na złoto

osiągnęły dziś

17. rekordowy poziom w tym roku