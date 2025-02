Podsumowanie dnia: Ryzyko wojny handlowej nie hamuje wzrostów na Wall Street (10.02.2025)

WIG20 zamknął sesję powyżej psychologicznego poziomu 2500 (+0,75%). 18 spółek indeksu odnotowało wzrostu, jednak to akcje KGHM i PGE wyraźnie wyprzedziły inne walory (kolejno: +5,82% oraz +4,97%). Stratne jest jedynie LPP (-0,52%) oraz PKO BP (-0,15%).

WIG20 zamknął sesję powyżej psychologicznego poziomu 2500 (+0,75%). 18 spółek indeksu odnotowało wzrostu, jednak to akcje KGHM i PGE wyraźnie wyprzedziły inne walory (kolejno: +5,82% oraz +4,97%). Stratne jest jedynie LPP (-0,52%) oraz PKO BP (-0,15%).

Na rynku FX zyskuje przede wszystkim dolar australijski (AUD) i nowozelandzki (NZD), które umacniają się względem większości walut G10. Indeks dolara (USDIDX) otworzył tydzień z nawiązką dzięki nowym zapowiedziom celnym (+0,22%). Mimo to euro umacnia się względem dolara (+0,18%), częściowo na fali wystąpienia prezeski EBC w Parlamencie Europejskim, gdzie Christine Lagarde podkreśliła, że walka z inflacją wciąż się nie zakończyła, a warunki dla odbudowy gospodarczej w strefie euro są na miejscu.

Złoto utrzymuje wzrosty przez cały dzień handlu i obecnie zyskuje 1,50% do 2905 USD za uncję. Srebro natomiast zyskuje 0,70% do 32 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut obserwujemy umiarkowany optymizm. Bitcoin zyskuje 0,90% do 97300 USD i lekko ograniczył wzrosty podczas amerykańskiej sesji. Wcześniej notowania zbliżały się do okolic 98000 USD.

