Podsumowanie dnia: S&P 500 zdobywa nowy szczyt. Chińskie akcje osuwają się wraz z danymi aktywności ekonomicznej

Po niższych od oczekiwań odczytach inflacji (CPI: 0,4% vs 0,8% prognozowane; PPI: -2,8% vs -2,6% prognozowane), dane handlowe z Chin sygnalizują postępujące spowolnienie gospodarcze: bilans handlowy spadł we wrześniu z 91,02 mld USD do 81,71 mld USD (10% poniżej oczekiwań).