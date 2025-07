Podsumowanie dnia - Senat przyjmuje ustawę podatkową. Wall Street cofa się z historycznych szczytów

Senat amerykański przyjmuje ustawę podatkową w USA, która wprowadza szereg ulg podatkowych i ogranicza wydatki w postaci wsparcia socjalnego. Ustawa zakłada podniesienie limitu zadłużenia o 5 bilionów dolarów, co spotkało się ze sprzeciwem ze strony niektórych Republikanów. Ustawa przechodzi dzięki głosowi wiceprezydenta Vance’a. Obecnie ustawa ta skierowana jest do Izby Reprezentantów i oczekuje się, że jeszcze przed Dniem Niepodległości może trafić do podpisu na biurko prezydenta