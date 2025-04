Podsumowanie dnia: Sesja pełna zmienności po komunikatach odnośnie ceł

Amerykańskie indeksy doświadczyły gwałtownych wahań - US500 spadł początkowo o 4,7%, następnie wzrósł o 3,4%, by ostatecznie zakończyć na poziomie -0,01, znajdując się prawie 20% poniżej rekordowego szczytu. US30 spada o 0,83%, podczas gdy US100 zyskuje 0,45% po podobnie ekstremalnych ruchach cenowych.

Indeks strachu VIX wzrósł do poziomu 34 , najwyższego od sierpnia, gdy inwestorzy pośpiesznie zabezpieczali się przed dalszą zmiennością. Indeks, który wzrósł o 14,82 punktu, odzwierciedla poziom paniki niewidziany od czasu kryzysu COVID-19.

Trump zagroził dodatkowymi 50% cłami na Chiny, jeśli Pekin nie wycofa swoich odwetowych 34% ceł do 8 kwietnia. Miałyby one zostać nałożone ponad podstawowe cło 10% oraz 20% opłatę związaną z fentanylem, potencjalnie podnosząc całkowite cła na chińskie importy do ponad 100%.