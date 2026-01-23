Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗

Piątkowa sesja zwieńczająca tydzień handlu na rynkach międzynarodowych przyniosła inwestorom prawdziwe szaleństwo na rynku metali szlachetnych.

- SILVER po raz pierwszy w historii przebił się powyżej bariery 100 dolarów za uncję i dalej kontynuował wzrosty do ponad 101 USD. W ujęciu intraday wzrosty sięgnęły ponad 5%.

- Na złocie sytuacja wygląda również bardzo ciekawie. GOLD mimo iż procentowo rośnie mniej, bo o "zaledwie" 0,7%, to również chwilowo dawał nadzieję na przebicie bariery 5000 USD. Wzrosty jednak zatrzymały się i na ten moment cena stabilizuje się blisko 4970 USD za uncję.

- Tak duże wzrosty na rynku szlachetnym możliwe były dzisiaj dzięki słabości dolara, który traci do większości kluczowych walut świata, ale najbardziej zniżkuje do jena japońskiego.

- Waluta Japonii zyskiwała od początku dnia, ale główna skala aprecjacji w stosunku do USD pojawiła się w godzinach wieczornych i podążała liniowo z gwałtownym skokiem wolumenu, który medialnie okrzyknięty został jako możliwa interwencja walutowa. Niestety na ten moment nie możemy takiej informacji potwierdzić, ale dynamika ostatniego ruchu była podobna do porannego, kiedy również spekulowano o możliwości wystąpienia interwencji wobec dużego wolumenu.

- Szansę na faktyczną aprecjację wspierać może również słabe podłoże USD, co powoduje, że "sztuczne" umocnienie rodzimej waluty w przypadku Japończyków może w tym wypadku kosztować mniej. Sprzyjającym argumentem był też sam fakt wystąpienia decyzji BoJ, co zwiększyło rynkową płynność.

- Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian, z główną stopą procentową na poziomie 0,75%. Z drugiej strony projekcje banku dotyczące wzrostu i inflacji wydają się być bardzo jastrzębie. Bank podniósł prognozy wzrostu PKB na lata fiskalne 2025–2026 do ok. 0,9–1,0% oraz wyraźnie podbił ścieżkę inflacji bazowej, szczególnie „core-core”, która ma utrzymywać się powyżej 2% aż do roku fiskalnego 2027.​

- W Niemczech dzisiaj wskaźniki przemysłowy i usługowy wypadły lepiej od prognoz. We Francji sektor usług pokazał słabsze dane, co ograniczyło pozytywne nastroje. W całej strefie euro wskaźniki PMI potwierdziły umiarkowaną ekspansję, choć tempo wzrostu usług spowolniło w porównaniu z wcześniejszymi odczytami.

- Tuż po rozpoczęciu handlu poznaliśmy również dane PMI z gospodarki USA. Wstępne dane PMI dla USA za styczeń wskazują na dalszy wzrost aktywności gospodarczej, choć nieco słabszy od oczekiwań rynkowych. Indeks przemysłowy wyniósł 51,9 wobec prognozy 52,0, sugerując umiarkowane, ale stabilne tempo ekspansji sektora produkcyjnego. PMI dla usług spadł lekko do 52,5 przy oczekiwaniu 52,8, co pokazuje drobne osłabienie popytu w największej części gospodarki. Z kolei indeks zbiorczy wzrósł do 52,8 z 52,7 w grudniu, potwierdzając ogólną odporność gospodarki na początku roku. Dane wskazują, że amerykański sektor prywatny utrzymuje ekspansję, choć impet wzrostu zaczyna się nieco normalizować.

- Bloomberg poinformował, że państwowy regulator w Chinach wstępnie pozwolił na rozpczęcie przez trzy największe chińskie firmy technologiczne: Alibabę, Tencent i ByteDance rozmów na temat importu chipów AI H200. Po doniesieniach akcje spółki zdołały wrócić powyżęj średniej EMA50 (pomarańczowa linia), która przebiega w okolicach 187 USD za akcję.

- Wall Street obecnie notuje mieszane poziomy. Wzrosty widoczne są obecnie tylko na Nasdaq, ale nie przekraczają one 0,3%. Pozostale indeksy notowane są pod kreską.

- Na rynku FX najlepiej radzą sobie obecnie wcześniej wspomniany jen oraz funt brytyjski. Tracą najwięcej USD oraz NZD.

- Mimo rolowania kontraktu terminowego NATGAS zyskuje na wartości, o czym świadczy odbicie od ceny otwarcia po rolowaniu. Prognozy pogody wskazują na utrzymanie chłodnych temeratur. Nowe dane meteorologiczne pojawią sie po weekendzie.