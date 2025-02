Podsumowanie dnia - Trump dalej gra cłami

Oczekiwania inflacyjne z raportu o nastrojach konsumentów Uniwersytetu z Michigan pokazały wzrosty do 4,3% z poziomu 3,3% miesiąc wcześniej. Jest to najwyższy wzrost dla perspektyw 1 rocznej inflacji od 2008 roku

Donald Trump zapowiada potencjalne cła wzajemne, które mają dotyczyć krajów utrzymujących cla na produkty amerykańskie. Potencjalnie mogłoby to dotyczyć wzrostu ceł na europejskie samochody

Z kolei Financial Times informuje, że Europa ma obniżyć cła na samochody celem uniknięcia wojny handlowej z USA

Raport NFP pokazuje mniejszy wzrost zatrudnienia, niż oczekiwano na poziomie 143 tys. Zrewidowano jednak w górę poprzedni odczyt do poziomu 307 tys.

