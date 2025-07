Poranna odprawa (02.07.2025)

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła w maju jedynie o 0,2% m/m, wobec prognozowanych 0,4%, co wskazuje na utrzymującą się presję na wydatki konsumenckie. To czwarty miesiąc słabych wyników, a sprzedaż żywności wyraźnie spadła.

Roczne tempo wzrostu spowalnia do 3,3% – to najsłabszy wynik od listopada 2024 roku. Dane te wzmacniają oczekiwania na możliwą obniżkę stóp procentowych przez RBA na posiedzeniu 7–8 lipca.

W wywiadzie dla Fox, Bessent wyraził przekonanie, że Fed obniży stopy do września, a być może wcześniej. Wyraził zdziwienie, dlaczego taryfy nie skłaniają Fedu do luzowania. Jego wypowiedzi są zbieżne z retoryką polityczną Trumpa i oczekiwaniami rynku co do luzowania polityki.