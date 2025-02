Podsumowanie dnia: Wyprzedaż w Europie, tarcia na lini Trump-Zelensky, nadchodzące mrozy windują NATGAS (19.02.2025)

Członkowie Fed w styczniu podkreślili potrzebę odłożenia cięć stóp na przyszłość i potrzebę wstrzymania się do czasu, dopóki nie nabiorą wystarczającej pewności co do dalszego spadku inflacji. W ogólnym rozrachunku możemy uznać minutki jako delikatnie jastrzębie, choć należy pamiętać, że od stycznia mieliśmy już kilka bardziej ‘sprzyjających’ gołębim reakcjom sygnałów m.in. pewien spadek napięć co do ryzyka ‘wojny handlowej’, spadek cen ropy oraz ostatni, najsłabszy od 2021 roki raport o sprzedaży detalicznej z USA